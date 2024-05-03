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Gündem Yıldız Tilbe, polis aracına çarptı
Gündem

Yıldız Tilbe, polis aracına çarptı

Yeniakit Publisher
2024-05-03 16:10:00 -
Yıldız Tilbe, polis aracına çarptı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı. Tilbe hakkında ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.

 

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.
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