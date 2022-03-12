Yıldız Tilbe başıboş köpek terörüne böyle isyan etti
Başıboş köpek terörüne isyan eden şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabı üzerinden yetkili makamlara çağrıda bulundu. Sokaklarda adeta dehşet saçan köpeklerin artık toplatılması gerektiğini belirten Tilbe, "İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur" dedi.
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Hemen hemen her gün başıboş köpekler sokaklarda insanlara saldırıp dehşet saçarken sözde hayvan hakları savunucuları kafayı adeta kuma gömdü.
Duruma isyan eden şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çete halinde dolaşarak terör estiren başıboş köpeklere karşı önlem alınmasını istedi.
İnsanlara gruplar halinde saldıran köpeklerin insan öldüren bir katilden farkının olmadığını ifade eden Tilbe, yetkili makamlara seslenerek başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirtti.
"Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanında hayvanında, birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır" diyen Yıldız Tilbe, "İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Barınaklarda gerçek hayvanseverlerin görevlendirilmesini isteyen Tilbe şöyle devam etti:
"Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin. Hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyo açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insanda."