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Ekonomi Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 14:27:00 -
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yıldız Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 31 (otuz bir) adet sözleşmeli personel alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

Başvuracak adayların  durumunun; 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu  şekilde istihdam edilenler, hizmet  sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Görev  tanımında  belirtilen  görevin  devamlı  yapılmasına  engel  olabilecek  vücut  ve  akıl  hastalığı  ile  engelli  bulunmamak.  (Görev  tanımlarına www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. )

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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