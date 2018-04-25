Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yıldız oyuncuya "Muhammed Salah" tepkisi

Hollandalı yıldız oyuncu Robin van Persie, Liverpool formasıyla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Salah paylaşımıyla tepki topladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:08
Yıldız oyuncuya "Muhammed Salah" tepkisi

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın gösterdiği performansı Twitter hesabı aracılığıyla öven bir paylaşımda bulunan Robin Van Persie'ye eski takımı Manchester United taraftarlarının tepkisi gecikmedi.

Pek çok United taraftarı Van Persie'den bu mesajı silmesini isterken içlerinden biri Hollandalı yıldıza çok sert bir mesaj gönderdi: "Robin, bize ihanet ediyorsun."

Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılarak Feyenoord'a transfer olan van Persie, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle ülkesinde de büyük eleştiri konusu olmuştu.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:08
  1. Van
  2. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  3. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    1. Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    2. Askeri mühimmat taşıyan tırda patlama
    3. Lider Galatasaray’dan Beşiktaş mesajı
    4. Almanya Orta Çağa geri döndü!..
    5. TFF olaylı derbi hakkındaki kararını..
    6. Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20..
    7. Dikkat! 3 gün için 306 TL verilecek
    8. Anne ve babalar çocuklarıyla ne kadar..
    9. Yıldız oyuncuya "Muhammed Salah" tepkisi
    10. MHP'de aday adaylığı başvuruları yarın..
    11. Skandal ortaya çıktı! İsminde..
    12. CHP Demokrat Parti'yi ziyaret edecek
    13. BM, Yemen'deki saldırıları kınadı
    14. TOKİ'de kura çekilişi sonuçlandı!
    15. Ahmet Keser'in davası ertelendi!..
    16. Mısır nişastasını halınıza dökerek..
    17. ‘Ve MİT Adil Öksüz’ün izine ulaştı!’
    18. CHP'den bir Gül çıkışı daha: Kendisi..
    19. 'Batı Emperyalizmi etkisi altında..
    20. Antalyalı 'Gazman' bu kez de su..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!