Yıldız oyuncudan Galatasaray'a olumlu sinyal!

Sarı-kırmızılı takımın gündeminde Liverpool'un oyuncusu Virgil van Dijk bulunuyor. Bir süredir Galatasaray ile anılan Van Dijk'ın da sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu sezonda da mutlu sona ulaşıp gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek en az çeyrek finalde mücadele etmek istiyor.

GÜNDEMDE VAN DIJK VAR

Bu doğrultuda yaz transfer döneminde önemli transferler yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların, takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi olan deneyimli oyuncuya cazip bir teklif sunarak transfer etmeyi hedeflediği belirtildi.

VAN DIJK'TAN GALATASARAY'A OLUMLU SİNYAL

Adı yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'la anılan Virgil van Dijk'ın da sarı-kırmızılılara karşı boş olmadığı ve transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

34 yaşındaki başarılı stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkarken, 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.