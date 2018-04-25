Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yıldız oyuncudan anlamlı ziyaret

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de forma giyen yıldız oyuncu Arda Turan, tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:38
Yıldız oyuncudan anlamlı ziyaret

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arda Turan'ın, "Kardeşime Kitap Okuyorum" projesi kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesine giderek, tedavi gören çocukları ziyaret ettiği aktarıldı.

Çeşitli hastalıklarla mücadele eden çocuklara kitap okuyan Arda'nın, etkinlik sonunda onlara imzalı forma hediye ettiği belirtildi.

Hasta yakınlarıyla da fotoğraf çektiren tecrübeli oyuncunun, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Biraz olsun onları sevindirebildiysek ne mutlu bana. Minik kardeşlerimizin hayatla mücadelelerinde her zaman yanlarındayım." açıklamasında bulunduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 21:38
  1. Medipol Başakşehir
  2. Arda Turan
  3. Medipol Mega Üniversite Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhuriyet davasında karar: Akın Atalay tahliye edildi!
    1. Cumhuriyet davasında karar: Akın..
    2. Bomba çıkış! "Gelecek sezon için..
    3. Evinizde çiçekler açsın
    4. Karabük çalışmalara devam ediyor
    5. Bebekler ağlayarak bize ne söylüyor?
    6. Tutuklu Yunan askerleri ilk kez..
    7. Kendimizi çekme metodu: Selfie
    8. YSK'nın açıklamasına HÜDA-PAR'dan cevap!
    9. Yeni doğan çocuğun ilk 7 günü
    10. Eğer aday olursa... Mücadele Batı..
    11. Stor perde temizliğinde bunlara dikkat..
    12. "Dünya okçuluğunun merkezi burası"
    13. Abdullah Gül aday mı? İşte Gül'ün..
    14. Akan kanı durdurmayan AB'den yeni..
    15. Kolik bebeğim var!
    16. Trabzon'dan Fenerbahçe'ye ağır gönderme
    17. Dış gebelik nasıl tespit edilir?
    18. Şampiyonlar Ligi'nde erken final:..
    19. Bebeklerde göz çapaklanmasına dikkat!
    20. Cumhuriyet Gazetesi davasında karar!
    Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!
    Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Bursa'yı çirkinleştiren o konutlar yıkılacak
    Bursa'yı çirkinleştiren o konutlar yıkılacak
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması