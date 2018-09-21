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Yıldız oyuncu Valbuena gemileri yaktı!

Fenerbahçe'de forma giyen Fransız yıldız Mathieu Valbuena, kadroya alınmamasının ardından “Hayal kırıklığına uğradım” yorumunu yaptı.

21 Eylül 2018 Cuma 13:51
Yıldız oyuncu Valbuena gemileri yaktı!

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın dünkü maç için Zagreb'e götürülmemesi günün konusu oldu. Fransız futbolcunun sakatlığının bulunmadığı, teknik tercihlerle kadroya alınmadığı öğrenildi. Teknik direktör Phillip Cocu'nun Valbuena'nın fiziksel sıkıntıları nedeniyle takım savunmasını arızaya uğrattığı, bunun yanı sıra hücumda çok fazla top kullanmasına karşın etkili olamadığı belirtildi.

Geçen sezon Aykut Kocaman tarafından oynatılmadığı için aylarca gündem konusu olan Valbuena, Zagreb'e götürülmemesi için, "Takımla birlikte olamadığım için hayal kırıklığına uğradım. Ancak her şeye rağmen takım arkadaşlarımın arkasında olacağım. Haydi Beyler!" paylaşımını yaptı. (SABAH)

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 13:51
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  2. valbuena
  3. Cocu
  4. dinamo zagreb
  5. UEFA Avrupa Ligi

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