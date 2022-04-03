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Spor Yıldız oyuncu saha kenarında orucunu açıp maça çıktı!
Spor

Yıldız oyuncu saha kenarında orucunu açıp maça çıktı!

NBA ekiplerinden Brooklyn Nets'te forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Kyrie Irving, maç kenarında orucunu açıp maça çıktı. Irving, geçtiğimiz sene Ramazan ayında Müslüman olduğunu açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 14:15:00 -

NBA takımlarından Brooklyn Nets'te forma giyen Kyrie Irving, geçen sene Ramazan ayında, takımının Boston Celtics'i 109-104 yendiği maçın ardından Müslüman olduğunu ve Ramazan ayında oruç tuttuğunu açıkladı.

Ramazan ayı boyunca oruç tuttuğunu söyleyen Irving, "Sosyal medyada hakkımda çıkan 'Ramazan Kyrie' sözleri doğru. Evet Ramazan ayında oruç tutuyorum. Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Bu sadece Allah'a hizmetimi adamaktır. Bana rehberlik eden bu hisle devam ediyorum. Topluluğumun bir parçası olmaktan ve doğru şeyleri yapmaktan çok mutluyum. Eğer Müslüman toplum hakkında bir şey biliyorsanız oruç tutmak kesinlikle bunun bir parçası. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum." dedi.

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Orucunu açıp maça girdi

Irving, bu sene de Ramazan ayında orucuyla gündeme geldi. Yıldız oyuncu, saha kenarında beklerken orucunu açtı. Kısa bir yemeğin ardından Irving, koç Steve Nash'in talimatıyla maça girdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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