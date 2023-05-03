Yıldız oyuncu Chris Singleton'da şok gelişme tedirgin etti! Kariyeri tehlikede...

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Chris Singleton, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Anadolu Efes'ten yıldız oyuncu Chris Singleton'ın son durumu ile ilgili korkutan bir açıklama geldi.

Anadolu Efes'te Dunston'ın geçirdiği kaza sonrası korkutan bir haber de deneyimli oyuncusu Chris Singleton'dan geldi. Yıldız basketbolcunun kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Singleton'ın koroner anjiyografisinin temiz çıktığı, oyuncuyla ilgili ileri tetkiklerin sürdüğü bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.

Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti. Milliyet'e göre;

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Anadolu Efes'ten bir açıklama daha geldi ve tecrübeli basketbolcunun rahatsızlığının nedenini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Chris Singleton’a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir. Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir. Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir. Gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." denildi.