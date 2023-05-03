  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem’in beceriksizliği Akit’i yaktı

Erdoğan’ın Gabar petrolü müjdesi Yunan basınında! Sahanın varlığını ortaya çıkardı

Araç sahipleri o tarihi bekleyin! Akaryakıta öyle bir indirim geliyor ki duyan duymayana haber etsin

Türkiye'nin yeni petrol keşfine ilişkin Mete Yarar'dan olay çıkış: Görevlilerle görüştüm durum çok başka

Araba alacaklara şok! Fiyatlara zam geliyor

Bakan Soylu açıkladı! Ankara merkezli 52 ilde uyuşturucu operasyonu: 524 gözaltı

Başkan Erdoğan 4 hükümlünün cezasını affetti! İşte affedilen o isimler...

Gabar’ın petrolü birilerinin uykusunu kaçırdı! En büyük 10 keşiften biri

Ruslar Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçmeye başladı

Fatih Portakal onunla ilgili kararını açıkladı! Oyumu Muharrem İnce'ye...
Spor Yıldız oyuncu Chris Singleton'da şok gelişme tedirgin etti! Kariyeri tehlikede...
Spor

Yıldız oyuncu Chris Singleton'da şok gelişme tedirgin etti! Kariyeri tehlikede...

Yeniakit Publisher
2023-05-03 14:03:00 - 2023-05-03 14:08:12
Yıldız oyuncu Chris Singleton'da şok gelişme tedirgin etti! Kariyeri tehlikede...

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Chris Singleton, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedirgin eden bir açıklama geldi. Anadolu Efes'ten yıldız oyuncu Chris Singleton'ın son durumu ile ilgili korkutan bir açıklama detayları şöyle... Sevenlerini şok haber tedirgin etti ama en son dakika gelişmesi yaşandı. Kulüp tetkiklerin başladığını söyledi.

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Chris Singleton, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Anadolu Efes'ten yıldız oyuncu Chris Singleton'ın son durumu ile ilgili korkutan bir açıklama geldi.

Anadolu Efes'te Dunston'ın geçirdiği kaza sonrası korkutan bir haber de deneyimli oyuncusu Chris Singleton'dan geldi. Yıldız basketbolcunun kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Singleton'ın koroner anjiyografisinin temiz çıktığı, oyuncuyla ilgili ileri tetkiklerin sürdüğü bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.

Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti. Milliyet'e göre; 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anadolu Efes'ten bir açıklama daha geldi ve tecrübeli basketbolcunun rahatsızlığının nedenini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Chris Singleton’a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir. Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir. Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir. Gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23