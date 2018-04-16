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Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi konuştu

Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecekleri Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'nin yıldızı Fernandao, açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:41
Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi konuştu

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Fernandao, Beşiktaş'a karşı zor bir maça çıkacaklarını ifade etti.

Eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda iyi bir performans gösterdiklerini vurgulayan Fernandao, "Beşiktaş'a karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Beşiktaş karşılaşmasına hazırız. Onların stadına gittiğimizde çok iyi bir maç çıkardık. Şimdi ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Bana göre, taraftarlarımızın desteğiyle kesinlikle bu maçtan mutlu ayrılan taraf biz olacağız." diye konuştu.

Derbi mücadelesi öncesinde taraftara destek çağrısında bulunan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi:

"Taraftarlarımızdan ricam, stadımıza gelsinler, bizi desteklesinler, bizim arkamızdaki o büyük güçlerini göstersinler. Biz saha içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dileğimiz, o maçtan bizi finale taşıyacak bir sonuçla ayrılmak. Finalde olmak istiyoruz."

Fernandao, sarı-lacivertli formayla 100. maçını geride bıraktığı için çok mutlu olduğunu ve bu sayıyı yukarılara taşımak istediğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:41
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