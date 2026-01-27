  • İSTANBUL
Doğa
7
Yeniakit Publisher
Dünya donarken Avustralya sıcaktan yanıyor
AA Giriş Tarihi:

Dünya donarken Avustralya sıcaktan yanıyor

Avustralya'da etkili olan sıcak hava dalgası, bazı bölgelerde tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açtı.

#1
Foto - Dünya donarken Avustralya sıcaktan yanıyor

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Avustralya'da şiddetli yaz sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor.

#2
Foto - Dünya donarken Avustralya sıcaktan yanıyor

Victoria eyaletinde hava sıcaklığının 48,9 dereceye ulaşmasıyla eyaletin sıcaklık rekoru kırıldı. New South Wales ve South Australia eyaletlerinde ise sıcaklıklar 49 santigrat dereceye çıktı.

#3
Foto - Dünya donarken Avustralya sıcaktan yanıyor

South Australia eyaletinin Renmark bölgesinde sıcaklığın 49,6 dereceye ulaşmasıyla yeni bir sıcaklık rekoru kayıtlara geçti.

#4
Foto - Dünya donarken Avustralya sıcaktan yanıyor

Victoria eyaletinin Otways bölgesinde, aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangında çok sayıda konutun zarar görmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

#5
Foto - Dünya donarken Avustralya sıcaktan yanıyor

İtfaiye ekiplerinin zorlu koşullarda müdahale ettiği yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtiliyor. Ayrıca Victoria genelinde 63 bin 300'den fazla hanede elektrik kesintisi bildirildi.

#6
Foto - Dünya donarken Avustralya sıcaktan yanıyor

İlerleyen günlere ilişkin tahminler ise birçok eyalette sıcaklıkların zirve noktalara ulaşacağı, termometrelerin 50 dereceye yakın seviyeleri göstereceği, yangın tehlikesinin artacağı yönünde. Sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini koruyacağı düşünülüyor.

