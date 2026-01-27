Mafya karakterleri rol model oldu: Diziler akran zorbalığı ve çeteleşmeyi körüklüyor! 'Kötülüğü güç zanneden' bir nesil mi yetişiyor?

DİZİLER AKRAN ZORBALIĞINA YOL AÇIYOR Klinik Psikolog Melis Gökhan Acartürk, bazı dizilerin ve sosyal medya içeriklerinin Türkiye'de akran zorbalığıyla ilişkisini anlattı. Özellikle erkek dizi karakterlerinin gelişim dönemindeki gençler için genellikle "kötü" örnekler teşkil ettiğini belirten Acartürk, "Ben dizilerin kesinlikle Türkiye'de akran zorbalığına yol açtığını düşünüyorum. Hep böyle kaba saba, mafyatik işlere bulaşmış insanlar çok havalıdır, çok güçlüdür gibi bir algı var. Önceden dizilerimize baktığımız zaman, bundan 10 yıl önce bile incelediğimizde yani daha böyle aile babası tipler örnek alınırdı. Daha aile kültürü desteklense çocuklar da bunu örnek alacak. Yani birçok durumun oluşmasında aslında dizilerdeki karakterlerin öneminin olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Acartürk, dizilerin ve buna bağlı üretilen sosyal medya içeriklerinin aile yapısını da hedef aldığını vurguladı. Dizi karakterlerinin davranış kalıplarının itinayla oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Acartürk, "Dizileri daha sağlıklı aile yapısına göre yaparsak çocuklar ondan örnek alır. Sosyal medya ve dizilerimiz ergen çocuklarımız için maalesef bir öğrenme alanı. O yüzden oradaki viral olan davranışları, videoları ve o durumları alıyorlar, kopyalıyorlar ve kendi hayatlarına yapıştırıyorlar. Onlar gibi davranmaya ve onlara özenmeye başlıyorlar." ifadelerini kullandı.