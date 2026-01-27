  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'li dergi seçti: Türkiye dünyanın en iyi 5 dalış destinasyonu arasında! Bir ülkeden daha sanal yasak kararı Türkiye ABD'den almak zorunda kalıyordu! Müjde, çok daha iyisini ürettik peynir ekmek gibi satılacak Trabzonspor'u sırtladılar! Goller bu üçlüden Mafya karakterleri rol model oldu: Diziler akran zorbalığı ve çeteleşmeyi körüklüyor! 'Kötülüğü güç zanneden' bir nesil mi yetişiyor? Dünya donarken Avustralya sıcaktan yanıyor İtalyan efsanesi geri döndü: Tarihin en ikonik tasarımlarından!
Hayat-Aktüel
8
Yeniakit Publisher
Mafya karakterleri rol model oldu: Diziler akran zorbalığı ve çeteleşmeyi körüklüyor! 'Kötülüğü güç zanneden' bir nesil mi yetişiyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mafya karakterleri rol model oldu: Diziler akran zorbalığı ve çeteleşmeyi körüklüyor! 'Kötülüğü güç zanneden' bir nesil mi yetişiyor?

Dizilerdeki tehlike gittikçe artıyor. Yayına giren birçok dizide ‘kötülük’ güç ve statü gibi pazarlanıyor! Ekranlardaki "mafya" ve "çete" temalı içerikler, yalnızca bir kurgu olmaktan çıkıp gençler için tehlikeli birer "hayat tarzı" rehberine dönüşüyor. Uzmanlar, kötülüğün "güç" ve "havalı bir imaj" olarak pazarlanmasının, okullarda ve sokaklarda akran zorbalığı ile çeteleşmeyi tetiklediği uyarısında bulunuyor.

#1
Foto - Mafya karakterleri rol model oldu: Diziler akran zorbalığı ve çeteleşmeyi körüklüyor! 'Kötülüğü güç zanneden' bir nesil mi yetişiyor?

Klinik Psikolog Melis Gökhan Acartürk, televizyon dizileri ve sosyal medyadaki "mafya" karakterlerinin gençler için yanlış rol modeller oluşturduğunu vurguladı. Acartürk, şiddetin ve kolay yoldan para kazanmanın normalleştirilmesinin; çocukları bireysel zorbalıktan çıkarıp, toplu halde hareket eden suç gruplarına (çeteleşme) özendirdiğini belirtti.

#2
Foto - Mafya karakterleri rol model oldu: Diziler akran zorbalığı ve çeteleşmeyi körüklüyor! 'Kötülüğü güç zanneden' bir nesil mi yetişiyor?

Uzmanlar, şiddet ve suç içeren televizyon dizilerinde sunulan karakterlerin çocuklar için tehlikeli birer "örnek" haline geldiği, bu figürlerin güç ve saygınlıkla özdeşleştirilmesinin akran zorbalığını, şiddeti ve çeteleşmeyi beslediği uyarısında bulunuyor. Gençlerin gündelik yaşamında giderek daha belirleyici hale gelen televizyon dizileri ve sosyal medya içerikleri, çocuklar ve ergenler için dolaylı rol modeller oluştururken, şiddet ve suçun bu mecralarda normalleştirilmesinin akran zorbalığı ve çeteleşme eğilimlerini artırdığı değerlendiriliyor. Konunun uzmanı, özellikle ergenlik döneminde rol model arayışında olan çocukların, dizilerde ve sosyal medyada öne çıkarılan karakterleri örnek aldığını belirtiyor. Bu durumun bireysel zorbalığın ötesine geçerek grup halinde şiddet davranışlarına yol açabildiğini vurgulayan uzman, hem dizilerin daha sıkı denetlenmesini hem de ailelerin çocuklarla kurduğu iletişimin güçlendirilmesini öneriyor.

#3
Foto - Mafya karakterleri rol model oldu: Diziler akran zorbalığı ve çeteleşmeyi körüklüyor! 'Kötülüğü güç zanneden' bir nesil mi yetişiyor?

DİZİLER AKRAN ZORBALIĞINA YOL AÇIYOR Klinik Psikolog Melis Gökhan Acartürk, bazı dizilerin ve sosyal medya içeriklerinin Türkiye'de akran zorbalığıyla ilişkisini anlattı. Özellikle erkek dizi karakterlerinin gelişim dönemindeki gençler için genellikle "kötü" örnekler teşkil ettiğini belirten Acartürk, "Ben dizilerin kesinlikle Türkiye'de akran zorbalığına yol açtığını düşünüyorum. Hep böyle kaba saba, mafyatik işlere bulaşmış insanlar çok havalıdır, çok güçlüdür gibi bir algı var. Önceden dizilerimize baktığımız zaman, bundan 10 yıl önce bile incelediğimizde yani daha böyle aile babası tipler örnek alınırdı. Daha aile kültürü desteklense çocuklar da bunu örnek alacak. Yani birçok durumun oluşmasında aslında dizilerdeki karakterlerin öneminin olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Acartürk, dizilerin ve buna bağlı üretilen sosyal medya içeriklerinin aile yapısını da hedef aldığını vurguladı. Dizi karakterlerinin davranış kalıplarının itinayla oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Acartürk, "Dizileri daha sağlıklı aile yapısına göre yaparsak çocuklar ondan örnek alır. Sosyal medya ve dizilerimiz ergen çocuklarımız için maalesef bir öğrenme alanı. O yüzden oradaki viral olan davranışları, videoları ve o durumları alıyorlar, kopyalıyorlar ve kendi hayatlarına yapıştırıyorlar. Onlar gibi davranmaya ve onlara özenmeye başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Mafya karakterleri rol model oldu: Diziler akran zorbalığı ve çeteleşmeyi körüklüyor! 'Kötülüğü güç zanneden' bir nesil mi yetişiyor?

Acartürk, dizilerde dikkat çekilmeyen önemli bir konunun ise "çeteleşme" olduğunun altını çizdi. Dizilerdeki kötü karakterlerin şiddete başvuran, kolay yoldan para kazanan, çeteleşen gruplardan oluştuğuna vurgu yapan Acartürk, şöyle devam etti: "Dizilerde rol alan kişiler genellikle çatışmacı ve kolay yoldan para kazanan kişiler oluyor. Çocuklar da çatışmaya, çeteleşmeye özenince hayatlarında bunu oluşturmaya başlıyor. Dizilerde sadece çeteleşme değil, yasaklı madde kullanımını normalleştiren durumlar da var. Çocuklar bu ortam için bir zaman sonra 'O zaman bu havalı bir şey, yanlış bir durum yok.' demeye başlıyor. O zaman bu pratikleri hayatlarında uygulamaya başlıyorlar. O yüzden dizilerin bu açıdan mutlaka denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum."

#5
Foto - Mafya karakterleri rol model oldu: Diziler akran zorbalığı ve çeteleşmeyi körüklüyor! 'Kötülüğü güç zanneden' bir nesil mi yetişiyor?

AKRAN ZORBALIĞI ARTIK HEM BİREYSEL HEM ÇETELEŞME OLARAK YAYGINLAŞIYOR Acartürk, çocukların bir zaman sonra dizi karakterlerini bir aile üyesi olarak bile görmeye başladığına dikkati çekerek, "Çocuklar maalesef başka alternatif görmediği zaman kaba saba mafyatik oyuncuları görüp, 'Ben de bunun gibi olmalıyım. Benim de keşke böyle bir abim olsa, aile üyemden birisi olsa keşke.' gibi sözlerle direkt rol model almaya başlıyor. Bu yüzden şimdi akran zorbalığını hem bireysel hem çeteleşme olarak görüyoruz." dedi.

#6
Foto - Mafya karakterleri rol model oldu: Diziler akran zorbalığı ve çeteleşmeyi körüklüyor! 'Kötülüğü güç zanneden' bir nesil mi yetişiyor?

Son dönemde akran zorbalığı içinde "çeteleşme" motivasyonunun önemli yere sahip olduğunu belirten Acartürk, artan tehlikeye karşı uyardı. Acartürk, çocukların dizi ve sosyal medya kaynaklı daha fazla çeteleşme motivasyonunda olduğunu söyleyerek, "Çocuklar bir grup içerisine girmek istiyor. Çocuklar çeteleşmeyle beraber akran zorbalığını toplu halde yapmaya başlıyor. Hem bir gruba ait olma ihtiyaçlarını gideriyorlar hem de kendilerine bir sosyal statü belirliyorlar. Maalesef 'kötülüğü güç olarak zanneden' bir nesil ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Mafya karakterleri rol model oldu: Diziler akran zorbalığı ve çeteleşmeyi körüklüyor! 'Kötülüğü güç zanneden' bir nesil mi yetişiyor?

Ailelere de çağrıda bulunan Acartürk, şunları kaydetti: "Yetişkinler, aileler olarak, çocuklarımıza iyiliğin doğru bir şey olduğunu, kötülüğün havalı olmadığını açıklamamız gerekiyor. Çocuklar çok hassas varlıklar. Onlarla konuşmadığınız zaman kendilerini değersiz hissediyorlar. Değersiz hisseden çocuk da başkasına değersiz hissettirerek o değersizlik duygusunu atmaya başlıyor ve o noktada akran zorbalığı başlıyor. O yüzden anne babalar sizlere önerim, çocuğunuzla iletişim kurun. 'Günün nasıl geçti?' sorusunu sorun. Arkadaşlarıyla ilişkisine dair sorular sorun. Böylece çocuklar bilsinler ki güvenebilecekleri, dertlerini anlatabilecekleri bir aileleri var arkalarında."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu
Gündem

Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu

Hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Nevşin Mengü, kurduğu ‘Venezuela’ kumpasında fena çakıldı. Konuk ettiği Ekonomist Atilla Yeşilada’dan b..
Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!
Gündem

Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!

Yıllarca "stratejik ortaklık" masallarıyla uyutulan, ancak her fırsatta efendileri tarafından bir paçavra gibi kenara atılan SDG maskeli ter..
YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle palazlanan terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkıştıkça kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözde ateşkes ila..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti
Gündem

Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti

Yeni Akit gazetesi, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrolarına doldurulan örgüt sempatizanlarının skandallarını manşetine taşıd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23