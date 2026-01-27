  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den HAMAS'a küstah teklif! Hemen kontrol edin! Bahçenizdeki toprak bu renkse evinizin altında gümüş madeni olabilir! CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı! ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik' Rusya Suriye'den çekiliyor! 27 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 27 Ocak 2018: Ahmet Kara'nın vefatı (Hayırsever İşadamı) Siyonistlerden PYD'ye tam destek! Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor! İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Yerel Artvin’de gelenek sürüyor! 7’den 70’e kızak keyfi
Yerel

Artvin’de gelenek sürüyor! 7’den 70’e kızak keyfi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Artvin’in Şavşat ilçesi Kocabey köyünde yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, geleneksel tahta kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyünde etkili olan yoğun kar yağışının ardından köy halkı kışın tadını doyasıya çıkardı. 7’den 70’e herkesin katıldığı kızak keyfi, ortaya renkli ve neşeli görüntüler çıkardı.

Kar kalınlığının yer yer artmasıyla birlikte çocuklar, gençler ve yaşlılar geleneksel tahta kızaklarla köy yolunda kaymaya başladı. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen vatandaşlar, uzun süre kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kimi zaman düşenler olsa da ortaya çıkan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Artvin’de eğitime ara verildi
Artvin’de eğitime ara verildi

Eğitim

Artvin’de eğitime ara verildi

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var
Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Gündem

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Artvin’de çığ faciası: 1 çobanın cansız bedenine ulaşıldı
Artvin’de çığ faciası: 1 çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Gündem

Artvin’de çığ faciası: 1 çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'deki çığ faciasında acı haber geldi: Kar altından çıkarılan çobanın kimliği belli oldu
Artvin'deki çığ faciasında acı haber geldi: Kar altından çıkarılan çobanın kimliği belli oldu

Yerel

Artvin'deki çığ faciasında acı haber geldi: Kar altından çıkarılan çobanın kimliği belli oldu

Artvin'deki çığ felaketinde 1 çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Artvin'deki çığ felaketinde 1 çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı

Gündem

Artvin'deki çığ felaketinde 1 çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23