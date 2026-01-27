Artvin’de gelenek sürüyor! 7’den 70’e kızak keyfi

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyünde etkili olan yoğun kar yağışının ardından köy halkı kışın tadını doyasıya çıkardı. 7’den 70’e herkesin katıldığı kızak keyfi, ortaya renkli ve neşeli görüntüler çıkardı.

Kar kalınlığının yer yer artmasıyla birlikte çocuklar, gençler ve yaşlılar geleneksel tahta kızaklarla köy yolunda kaymaya başladı. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen vatandaşlar, uzun süre kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kimi zaman düşenler olsa da ortaya çıkan görüntüler izleyenleri gülümsetti.