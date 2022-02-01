Yıldız oyuncu açıkladı: Galatasaray'dan teklif aldım

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. İşte Fanatik'e konuşan Ghezzal'ın açıklamaları...



Sezon başında Galatasaray'dan teklif aldığını doğrulayan Ghezzal şunları söyledi: "Galatasaray'dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş'ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür ki burada devam ediyorum." dedi.

"Süper Lig'de çok yetenekli, çok iyi oyuncular var. Trabzonspor'lu Bakasetas'ı söyleyebilirim. Sol ayaklı olarak ligdeki en iyilerden bence. Kasımpaşalı Valentin Eysseric'i söylebilirim. Yakın arkadaşım ama gerçekten iyi bir futbolcu."