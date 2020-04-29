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Gündem

Yıldız Kaplan'dan skandal tweet!

'Şarkıcı' adı altında toplumun manevi yapısını tehdit eden Yıldız Kaplan, bir marifetmiş gibi eşiyle evlenmeden önce 7.5 yıl nikahsız yaşadığını duyurdu.

2020-04-29 15:24:00 - 2020-04-29 15:45:12
Yıldız Kaplan'dan skandal tweet!

yeniakit.com.tr 'Şarkıcı' adı altında toplumun manevi yapısını tehdit eden Yıldız Kaplan, eşiyle evlenmeden önce 7.5 yıl nikahsız yaşadığı söyleyerek ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalıştı.

Mübarek Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetiyle meşgul olurken, Yıldız Kaplan, 'Magazin dünyasından pislik akıyor'un son örneğini sergiledi.

Twitter'dan mesaj yayınlayan Kaplan, "Eşimle evlenmeden evvel 7.5 yıl nikahsız yaşadık.Baktık anlaşıyoruz evlendik.12 senedir mutlu bi yuvamız var. Mesaj gitti mi?" ifadelerini kullanarak tepki topladı.

İşte 'Magazin dünyasından pislik akıyor'un son örneğine de şahit olduğumuz Yıldız Kaplan'ın tweetine gelen o tepkiler:

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Yorumlar

Sahin

Senin benim paramla adam olur sonra kalkar dinine mesaj gönderir.suç kimde?malesef bizde.
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latif esen

iyi marifetmiş gibi bide anlatın
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