Yıldız isim şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açtı
İngiltere Premier Ligi'ni bitime üç maç kala şampiyon tamamlayan Manchester City'nin Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez, şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açtı.
İngiltere Premier Ligi'ni bitime üç maç kala şampiyon tamamlayan Manchester City'nin Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez, takımının bugün Everton'ı 5-0 yendiği son hafta maçının ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı.
Kutlamalar sırasında terörist İsrail'in işgali altındaki Filistin ve ülkesi Cezayir'in bayraklarını eline alan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından Filistin bayrağının fotoğrafını paylaşarak da desteğini göstermişti.