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Yıldız Holding'in yeni CEO'su Mehmet Tütüncü oldu

Yıldız Holding'te üst yöneticilik (CEO) görevine Mehmet Tütüncü getirildiği bildirildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 20:20
Yıldız Holding'in yeni CEO'su Mehmet Tütüncü oldu

Yıldız Holding'te üst yöneticilik (CEO) görevine Mehmet Tütüncü getirildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Murat Ülker, Başkan Yardımcılığı'nı ise Ali Ülker'in yürüttüğü Yıldız Holding'te üst yöneticilik görevini Mehmet Tütüncü yapacak. Holding bünyesinde 22 yıldır üst düzey sorumluluklar alan Tütüncü, şirketin bir süredir boş olan diğer yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de yürütecek.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 22 yıldır şirket bünyesinde farklı görevlerde bulunan, başarılı işlere imza atan ve uzun yıllardır beraber çalıştığı Tütüncü'nün yeni görenin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Ülker, "Kurumsallaşma adına önemli bir adım olarak gördüğümüz bu görevde, Mehmet Tütüncü Yıldız Holding'in ve tüm yurt içi iştiraklerimizin en üst düzeyde performans göstermesine liderlik edecek. Yıldız Holding’in bundan sonraki süreçte kendisinin öncülüğünde önemli başarılara imza atacağına inanıyorum." dedi.

'Büyümemizi bu yıl da sürdürmek istiyoruz'

Mehmet Tütüncü ise Türkiye'yi 4 milyarlık bir coğrafyada temsil eden Yıldız Holding'in, dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarıyla üreten, gerçekleştirdiği ihracatla ülkesini yurt dışında temsil eden, ekonomiye katkı ve istihdam sağlayan bir holding olduğunu söyledi.

Fabrikalarında bisküvi, çikolata, kek, sakız, şekerleme, yağ, dondurulmuş gıda, işlenmiş et ve kişisel bakım gibi birçok farklı alanda üretim yaptıklarını aktaran tütüncü, şu ifadeleri kullandı:

"45 bini Türkiye'de, 15 bini de yurt dışında olmak üzere toplam 60 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz. 42,3 milyar TL ciroyla tamamladığımız 2017'nin ardından bu sene de büyümemizi devam ettirmek için çalışıyoruz. Holdingimizin önemli şirketlerinden Ülker’de de, Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon merkezlerimizin yanı sıra yeni teknolojiye sahip üretim tesislerimizdeki verimlilikle rekabet gücümüzü, satışımızı ve karlılığımızı artırıyoruz. Satın alınan ve yeni piyasaya sürülen birçok markanın üretimlerini Türkiye'de yapıyor, dünyanın birçok noktasına ihraç ediyoruz. Tüm bunlar Ülker için yarım milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli ve markamızın Türkiye'nin üretim üssü olması anlamına geliyor. 'Made in Turkey' ürünlerimizle ülkemizin ve Türk sanayicisinin neler yapabileceğini dünyanın dört bir yanında gösteriyoruz."

'Tütüncü, 1996'da Ülker Gıda'da çalışmaya başladı'

Tütüncü, Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996'da Ülker Gıda AŞ'de İşletmeler Koordinatörü olarak başladı. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu ve Ulker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yıldız Holding bünyesinde 2016'da kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge Üst Yöneticisi olarak atanan Tütüncü, 2017'de Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak Üst Yöneticisi Yardımcısı olarak görevine devam etti.

Pladis Üst Yönetici Yardımcısı olarak, Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahraaltı Afrika, Orta Asya, Güney Asya ve Latin Amerika sorumluluklarına ilaveten, 2018 Haziran ayından itibaren Global Yatırımlar ve Operasyonel Mükemmellik süreçlerine de liderlik eden, TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üye.

Tütüncü, FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu ve FoodDrinkEurope Liaison Komite'de de yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 20:20
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