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Yıldız Holding’in projeleri Birleşmiş Milletler’in gündeminde

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu öncülüğünde geçtiğimiz yıl hayata geçirilen iki proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından Birleşmiş Milletler’e (BM) sunuldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
Yıldız Holding’in projeleri Birleşmiş Milletler’in gündeminde

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu öncülüğünde geçtiğimiz yıl hayata geçirilen iki proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından Birleşmiş Milletler’e (BM) sunuldu. New York’ta düzenlenen “BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forum”da yapılan sunumlarda, Türkiye’den seçilen 6 projenin ikisi Yıldız Holding ve Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş’ın projeleri oldu.

Liderlerin gözüyle sürdürülebilirlik

Geçtiğimiz yıl aralık ayında düzenlenen ve Türk iş dünyasında ortak bir vizyon oluşturmayı hedefleyen “Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi”, Türkiye ekonomisinin gelişimi için uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren şirketlerin liderleri tarafından, iş dünyasının rolünü “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” rehberliğinde yeniden tanımlama amacıyla düzenlendi. Zirvede ayrıca, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek üretimin teşvik edilmesi amaçlanırken; sürdürülebilirlik alanına henüz odaklanmamış şirketleri de harekete geçirecek bir iş birliği için ilk adım atıldı.

“Topraktan tabağa sıfır gıda kaybı”

Kerevitaş’ın tüm süreçlerde sebze ve meyvelerdeki atık oranını en aza indirerek sözleşmeli tarım desteğiyle sürdürülebilir bir üretimi amaçlayan ve yerli üretimi destekleyen “Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” projesi de BM katılımcılarıyla paylaşılan diğer proje oldu. Proje kapsamında çiftçilere, bulundukları bölgelerin uygunluğu ve özellikleri gözetilerek sertifikalı tohumlar verildi.

İki proje de rapora girdi

Ürünlerin sınıflandırılması, yıkanması, dondurulması ve paketlenmesi sırasında ürün israfını önleyici tedbirler alınması amaçlandı. Her iki proje aynı zamanda “2. Gönüllü Gözden Geçirme Raporu”nda yer aldı. Bu yıl Türkiye, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Gönüllü Gözden Geçirme Raporu” başlığıyla proje ve uygulamalarını paylaşırken; yapılan sunumda, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve 2030 ajandasına uyumu değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
  1. Yıldız Holding
  2. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal
  3. Birleşmiş Milletler
  4. New York
  5. BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forum
  6. Türk iş dünyası
  7. Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi
  8. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
  9. Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı

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