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Ekonomi

Yıldız Holding’in kasası Ertik’e emanet

Yıldız Holding’in Mali İşler Başkanlığı’nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Daha önce grup şirketlerinde 18 yıl boyunca farklı pozisyonlarda görev alan Fahrettin Günalp Ertik, Yıldız Holding’e Mali İşler Başkanı olarak yeniden katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:14:00 -
Yıldız Holding’in kasası Ertik’e emanet

65 milyar liralık ciroya sahip Yıldız Holding’in gelecek dönemde tüm mali süreçlerini yönetecek olan Ertik’in, özellikle büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Çalışanlarımıza değer veriyoruz

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü atamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Fahrettin Günalp Ertik ve ekip arkadaşlarının, tüm iş birimleriyle verimli bir şekilde çalışacağına yürekten inanıyorum. Proaktif yaklaşımlarla işlerimize katkı sağlayacak olan Ertik, Yıldız Holding’e 18 yıl önce adım atmış ve uzun yıllar farklı pozisyonlarda çalışmış değerli bir yöneticimiz. Ertik’in Yıldız Holding’de İç Denetçi olarak başladığı kariyerini, bugün 63 bin 500 çalışana ve 65 milyar lirayı aşan ciroya sahip grubumuzda Mali İşler Başkanı olarak sürdürecek olması, grubumuzun sunduğu kariyer fırsatları açısından kıymetli örneklerden biridir” ifadelerini kullandı.

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