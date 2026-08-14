Çevre düzenlemesi yaparken keşfedildi: Tam 5 bin yıllık bulgulara rastlandı!

Konuyla ilgili açıklama yapan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, belediye olarak çalışmaları desteklediklerini belirterek, “Şarkışla’mızın tarihine sahip çıkmaz, hangi tarihten günümüze kadar geldiğimizi, Kale Höyük olarak adlandırılan bu bölgenin geçmişte nasıl kullanıldığını, hangi medeniyetlerin burada hayat sündüğünü tespit edebilmek için 2024 yılında başvuranlarımızı yaparak kazı izinlerini almıştık. 2009-2014 yılları arasında bu bölgeye yaptığımız çevre düzenleme çalışmaları sırasında tarihi bulgular elde etmiştik. Bu buluntular burada 3500-5000 yıllık bir geçmiş olduğuna işaret etti. Bu nedenle buradaki çalışmalar durduruldu. O günden bugüne kadar burada herhangi bir çalışmaya izin verilmedi. 2024 yılındaki başvurumuzun ardından çıkan izinle birlikte şu an bilim adamları, arkeologlar, Müzeler Genel Müdürlüğü’nün yetkilileri ekipleri Şarkışla Belediyemizin finansesiyle çalışmalarına başladı.” dedi.