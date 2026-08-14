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Çevre düzenlemesi yaparken keşfedildi: Tam 5 bin yıllık bulgulara rastlandı!

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Çevre düzenlemesi yaparken keşfedildi: Tam 5 bin yıllık bulgulara rastlandı!

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde belediye tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda keşfedilen yerleşim yerinde kazı çalışmalarına başlandı. Tarihinin 5 bin yıl önceye dayandığı değerlendirilen alan Hititlere uzanan tarihiyle dikkat çekiyor.

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Foto - Çevre düzenlemesi yaparken keşfedildi: Tam 5 bin yıllık bulgulara rastlandı!

BULGULAR TARİHÇİLERİ HEYECANLANDIRDI Şarkışla ilçesinde 2009 yılında belediye tarafından Kale Höyük bölgesinde başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sırasında 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi bulgulara rastlanılmıştı. Bölge SİT alanı ilan edilirken, 2024 yılında Şarkışla Belediyesi’nin başvurusu ile giderleri belediye tarafından karşılanmak üzere bölgede arkeolojik kazı çalışmalarına başlanıldı.

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Foto - Çevre düzenlemesi yaparken keşfedildi: Tam 5 bin yıllık bulgulara rastlandı!

“BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR ÇALIŞMAYA İZİN VERİLMEDİ”

#3
Foto - Çevre düzenlemesi yaparken keşfedildi: Tam 5 bin yıllık bulgulara rastlandı!

Konuyla ilgili açıklama yapan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, belediye olarak çalışmaları desteklediklerini belirterek, “Şarkışla’mızın tarihine sahip çıkmaz, hangi tarihten günümüze kadar geldiğimizi, Kale Höyük olarak adlandırılan bu bölgenin geçmişte nasıl kullanıldığını, hangi medeniyetlerin burada hayat sündüğünü tespit edebilmek için 2024 yılında başvuranlarımızı yaparak kazı izinlerini almıştık. 2009-2014 yılları arasında bu bölgeye yaptığımız çevre düzenleme çalışmaları sırasında tarihi bulgular elde etmiştik. Bu buluntular burada 3500-5000 yıllık bir geçmiş olduğuna işaret etti. Bu nedenle buradaki çalışmalar durduruldu. O günden bugüne kadar burada herhangi bir çalışmaya izin verilmedi. 2024 yılındaki başvurumuzun ardından çıkan izinle birlikte şu an bilim adamları, arkeologlar, Müzeler Genel Müdürlüğü’nün yetkilileri ekipleri Şarkışla Belediyemizin finansesiyle çalışmalarına başladı.” dedi.

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Foto - Çevre düzenlemesi yaparken keşfedildi: Tam 5 bin yıllık bulgulara rastlandı!

HER KATMANDA FARKLI DÖNEM ORTAYA ÇIKIYOR

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Foto - Çevre düzenlemesi yaparken keşfedildi: Tam 5 bin yıllık bulgulara rastlandı!

Gültekin açıklamasının devamında şöyle konuştu: “Osmanlı, Selçuklu, Ortaçağ, Roma dönemi, Bizans dönemi ve Hititlere kadar giden bir tarihin ortaya çıkartılması söz konusu. Çalışmalarda yine tarihi bulgular elde ediliyor. Her katmanda farklı dönemlere ait bulgulara ulaşılıyor. Burada çok kıymetli tarihi verilere ulaşılarak Şarkışla ilçemizin bir kültür turizmi şehri olmasını umut ediyoruz. Bilimsel çalışmaların tamamlanması sonrası bu bölgeyi şehir terası ve sosyal alan olarak değerlendireceğiz”

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