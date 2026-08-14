Uçak kalktı geliyor! Trabzonspor bir yıldız golcüyü daha getiriyor
Trabzonspor, Mohamed Salah'tan sonra bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Ünlü golcünün yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor, Mohamed Salah'tan sonra bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Ünlü golcünün yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Trabzonspor'da Darwin Nunez transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sacha Tavolieri'nin haberine göre bordo-mavililer, Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcünün bir sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
Haberde Nunez'in transfer sürecini tamamlamak için 15 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'ye gelmesi beklendiği öne sürüldü. Uruguaylı golcünün sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.
Darwin Nunez, Al-Hilal formasıyla geçen sezon toplamda 24 resmi maçta görev aldı. Uruguaylı forvet bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 5 de asist yaptı.
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