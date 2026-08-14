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Uçak kalktı geliyor! Trabzonspor bir yıldız golcüyü daha getiriyor

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Uçak kalktı geliyor! Trabzonspor bir yıldız golcüyü daha getiriyor

Trabzonspor, Mohamed Salah'tan sonra bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Ünlü golcünün yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.

#1
Foto - Uçak kalktı geliyor! Trabzonspor bir yıldız golcüyü daha getiriyor

Trabzonspor'da Darwin Nunez transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sacha Tavolieri'nin haberine göre bordo-mavililer, Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcünün bir sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

#2
Foto - Uçak kalktı geliyor! Trabzonspor bir yıldız golcüyü daha getiriyor

Haberde Nunez'in transfer sürecini tamamlamak için 15 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'ye gelmesi beklendiği öne sürüldü. Uruguaylı golcünün sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.

#3
Foto - Uçak kalktı geliyor! Trabzonspor bir yıldız golcüyü daha getiriyor

Darwin Nunez, Al-Hilal formasıyla geçen sezon toplamda 24 resmi maçta görev aldı. Uruguaylı forvet bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 5 de asist yaptı.

#4
Foto - Uçak kalktı geliyor! Trabzonspor bir yıldız golcüyü daha getiriyor

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