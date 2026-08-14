ABD'den drone ithalatına ağır yaptırım

Trump, drone ve drone bileşenlerinin ithalatının ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle yeni gümrük tarifeleri getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, drone ve drone bileşenlerinin ithalatının ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle yeni gümrük tarifeleri getirdi.

Beyaz Saray, düzenlemenin ülkenin güvenliğini ve savunma sanayisi altyapısını korumanın yanı sıra ABD’de üretimi ve istihdamı desteklemeyi hedeflediğini açıkladı.

Perşembe günü yayımlanan kararname kapsamında tarifeler, drone’ların teknik özellikleri ve üretildiği ülkeye göre farklı oranlarda uygulanacak.

Askeri amaçlarla kullanılabilecek termal görüntüleme gibi hassas teknolojilere sahip belirli büyüklükteki drone’lar ile kritik bileşenlere %100 oranında gümrük vergisi getirilecek.

Daha düşük ulusal güvenlik riski taşıyan küçük drone ve parçalarına ise %25 tarife uygulanacak.

AB, Japonya, Liechtenstein, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan’dan gelen ürünler için %15 gümrük vergisi belirlenirken, İngiltere menşeli drone ve bileşenlerine %10 tarife getirilecek. Bu oran, donanım, yazılım ve teknolojinin büyük ölçüde İngiltere veya ABD kaynaklı olması şartına bağlandı.