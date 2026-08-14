Korkunç ihmal acı bitti! Yüksekten düşen şahıs kurtarılamadı!

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Kars'ta dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düşen vatandaş hayatını kaybetti. Ekiplerin zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdiği çalışma sonucu şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Kars’ta dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kars merkez Bayrampaşa Mahallesi Karadağ Tabya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayalıklar üzerinde duran Y.K., dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sağlık ve Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, zorlu arazi şartlarında Y.K.'ya ulaşmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Y.K.’nın cansız bedeni ekipler tarafından halat yardımıyla aşağıya indirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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