Sivas'ın sembolüne koruma kalkanı Yukarı Tekke kayalıkları çelik ağlarla örüldü
Sivas'ın en önemli inanç turizmi ve manevi merkezlerinden olan Yukarı Tekke Kayalıkları, zamana, erozyona ve asayiş risklerine karşı kapsamlı bir projeyle koruma altına alınıyor. Kent merkezinde yer alan, Emeviler döneminin ünlü komutanı Abdulvahap Gazi'nin türbesi ile tarihi mezarlıkları barındıran 52 metre yüksekliğindeki sembolik alanda yürütülen kaya ıslahı ve zemin güçlendirme çalışmalarında yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaşıldı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Mart ayında fiilen başlayan projemizi, eylülde tamamlamak istiyoruz" dedi.