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Gündem Filistin Dışişleri'nden dünyaya acil çağrı! İsrail terörist yerleşimcileri piyon olarak kullanıyor!
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Filistin Dışişleri'nden dünyaya acil çağrı! İsrail terörist yerleşimcileri piyon olarak kullanıyor!

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Filistin Dışişleri'nden dünyaya acil çağrı! İsrail terörist yerleşimcileri piyon olarak kullanıyor!

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmek ve Filistinlileri sürgün etmek için gaspçı İsraillileri birer araç olarak kullandığını belirterek uluslararası topluma ve ABD yönetimine acil müdahale çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde siyonist yerleşimcilerin gerçekleştirdiği terör eylemleri sert bir dille kınandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in zorla yerinden etme politikalarını ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak projesini hayata geçirmek için Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri "araç" olarak kullandığını belirterek, uluslararası toplum ve ABD yönetimine saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için acil müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde bulunan Kusra beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılardaki "tehlikeli tırmanış" kınandı.

Açıklamada, "İşgalci (İsrail), Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörünü tırmandırıyor ve onları yıkım, kuşatma, zorla yerinden etme ve Batı Şeria'yı ilhak projesinin tamamlanması için gerekli koşulları dayatmayı da içeren suç politikalarını hayata geçirmek üzere başıboş bir araç olarak kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının İsrail kurumlarının sağladığı koruma altında gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail makamları, söz konusu kişilerin işlediği suçlara karşı kayıtsız kalarak kapsamlı bir cezasızlık sistemi oluşturmakla suçlandı.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası toplum ve kurumları ile ABD yönetimine, Batı Şeria'nın ilhakını hedefleyen uygulamaları durdurmak ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına son verilmesi için somut adımlar atmak üzere derhal müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ve onlara koruma ve destek sağlayan taraflara yaptırım uygulanması, Filistinlilerin korunması ve devam eden "zorla yerinden etme suçunun" durdurulması talep edilen açıklamada, bu adımların İsrail işgalinin sona erdirilmesine kadar sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı savaşın ardından Filistinlilere ve mülklerine yönelik Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 750 bin İsrailli yerleşimci, 156 yerleşim yeri ve 360 yasa dışı yerleşim biriminde yaşıyor. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor.

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