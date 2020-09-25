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Ekonomi Yıldız Holding’in dijital projelerine IDC CIO’dan iki ödül
Ekonomi

Yıldız Holding’in dijital projelerine IDC CIO’dan iki ödül

Yıldız Holding’in pandemi döneminde çalışan motivasyonu ve mutluluğunu yüksek tutmak amacıyla hayata geçirdiği “Nasılsın” ve “Dijital Koridor” isimli dijital iletişim projeleri, IDC CIO Ödülleri 2020’de iki ödül birden kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 08:48:00 -
Yıldız Holding’in dijital projelerine IDC CIO’dan iki ödül

11. IDC Türkiye CIO Zirvesi kapsamında düzenlenen ve ülkemizin önde gelen kurumlarına ait bilişim teknolojileri projelerinin değerlendirmeye alındığı IDC CIO Ödülleri 2020’de, Yıldız Holding’in “Dijital Koridor” ve “Nasılsın” isimli dijital iletişim uygulamaları, “Future of Work-Employee Experience” kategorisinde birincilik, “Future of Work -Reskilling” kategorisinde ise üçüncülük ödülünü elde etti. IDC Türkiye tarafından online gerçekleştirilen ödül törenindeki açıklamalarına yer verilen Yıldız Holding Bilgi Teknolojileri Başkanı Gül Erol, “Yıldız Holding’de teknolojideki dönüşümü yakından takip ediyor, iş süreçlerimizde dijital dönüşümün getirdiği yeni imkanlardan uzun zamandır yararlanıyoruz. Özellikle pandemi döneminde dijitalleşmeye daha fazla ihtiyaç duyduk. Ekiplerimiz tarafından geliştirilen ‘Nasılsın’ ve ‘Dijital Koridor’ dijital uygulamalarımızı, çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda pandemi döneminde büyük bir hızla hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de bu alanda pek çok ilke imza atarak, yeni nesil dijital uygulamalar üzerindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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