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Fenerbahçe'de gündem Kante! Yaptığıyla alkışları topladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de gündem Kante! Yaptığıyla alkışları topladı!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, dün akşam Sturm Graz karşısında ortaya koyduğu performansla deyim yerindeyse gençlere taş çıkardı.

#1
Foto - Fenerbahçe'de gündem Kante! Yaptığıyla alkışları topladı!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimiyle yaptığı sözleşme nedeniyle tartışma konusu olan N'Golo Kante sarı-lacivertlilere döndü. Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda bulunan Kante, Sturm Graz eşleşmesine İsmail Kartal tarafından dahil edilmişti.

#2
Foto - Fenerbahçe'de gündem Kante! Yaptığıyla alkışları topladı!

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI Fransız yıldız dün akşam oynanan rövanş maçında ise sahanın yıldızlarındandı. Kanarya'nın tecrübeli ismi Kante, dünkü maçtaki performansı ile gençlere taş çıkarttı. Sahada basmadık yer bırakmayan 35 yaşındaki oyuncu 73 dakika kaldığı oyunda 63 kez topla buluştu.

#3
Foto - Fenerbahçe'de gündem Kante! Yaptığıyla alkışları topladı!

SAHADA BASMADIK YER BIRAKMADI Kante yüzde 87.2 pas isabetiyle oynadı. 5 top kaparken 10 ikili mücadele kazandı ve 2 uzaklaştırma yaptı. Kante 1 de isabetsiz şut çekti.

#4
Foto - Fenerbahçe'de gündem Kante! Yaptığıyla alkışları topladı!

"DÜNYANIN YÜZDE 30'U KANTE'YLE KAPLI" Öte yandan Kante'nin, İngiliz devi Chelsea'de forma giydiği dönem kendisiyle ilgili yapılan "Dünyanın yüzde 70'i su, yüzde 30'u Kante" yorumu oldukça ses getirmişti.

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