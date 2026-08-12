Fenerbahçe'de gündem Kante! Yaptığıyla alkışları topladı!
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, dün akşam Sturm Graz karşısında ortaya koyduğu performansla deyim yerindeyse gençlere taş çıkardı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, dün akşam Sturm Graz karşısında ortaya koyduğu performansla deyim yerindeyse gençlere taş çıkardı.
Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimiyle yaptığı sözleşme nedeniyle tartışma konusu olan N'Golo Kante sarı-lacivertlilere döndü. Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda bulunan Kante, Sturm Graz eşleşmesine İsmail Kartal tarafından dahil edilmişti.
GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI Fransız yıldız dün akşam oynanan rövanş maçında ise sahanın yıldızlarındandı. Kanarya'nın tecrübeli ismi Kante, dünkü maçtaki performansı ile gençlere taş çıkarttı. Sahada basmadık yer bırakmayan 35 yaşındaki oyuncu 73 dakika kaldığı oyunda 63 kez topla buluştu.
SAHADA BASMADIK YER BIRAKMADI Kante yüzde 87.2 pas isabetiyle oynadı. 5 top kaparken 10 ikili mücadele kazandı ve 2 uzaklaştırma yaptı. Kante 1 de isabetsiz şut çekti.
"DÜNYANIN YÜZDE 30'U KANTE'YLE KAPLI" Öte yandan Kante'nin, İngiliz devi Chelsea'de forma giydiği dönem kendisiyle ilgili yapılan "Dünyanın yüzde 70'i su, yüzde 30'u Kante" yorumu oldukça ses getirmişti.
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