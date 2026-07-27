Yıldız Holding’den dünyanın ilk Yapay Zeka Sanatları Müzesi’ne yatırım

Yıldız Holding, uzun yıllardır sürdürdüğü sanat hamiliğini dijital sanat ve yapay zeka alanına taşıyor. Holding, dünyaca ünlü dijital sanatçı Refik Anadolve kurucu ortağı ressam Efsun Erkılıç tarafından 20 Haziran’da Los Angeles’ta “Machine Dreams: Rainforest” sergisiyle hayata geçirilen Dataland’e yatırımcı olarak destek veriyor. Bu destekle Holding, sanat ve yapay zekânın kesişiminde faaliyet gösteren küresel bir teknoloji girişiminin gelişimine katkı sağlıyor. Türkiye’den bu projeye yatırım yapan öncü kurumlardan biri olan Yıldız Holding, kültür ve sanata verdiği uzun soluklu desteği yeni nesil yaratıcı teknolojilere de taşıyor.

Yıldız Holding, kültür ve sanatın toplumların gelişiminde önemli bir rol oynadığına olan inancıyla sürdürdüğü sanat hamiliğini, dijital çağın yeni yaratıcı alanlarına taşıyor. Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol ve Efsun Erkılıç tarafından kurulan Dataland’e verdiği destekle Holding, sanat, teknoloji ve yapay zekânın kesişiminde şekillenen yeni kültürel üretim modellerinin gelişimine katkı sunuyor.

Bu kapsamda Yıldız Holding, Dataland’e toplam 1,25 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdi. Bu destek kapsamında Refik Anadol tarafından Yıldız Holding’e özel geliştirilecek dijital bir sanat eseri de kurumsal sanat koleksiyonuna dahil edilecek. Böylece Holding’in sanat koleksiyonu, klasik eserlerden dijital sanat üretimlerine uzanan yeni bir perspektif kazanacak.

Uzun yıllara dayanan sanat yolculuğunun yeni halkası/Finansal Yatırımın Ötesinde: Köklü Bir Dostluktan Dijital Varlık Ortaklığına

Yıldız Holding’in Dataland’e verdiği destek,yeni başlayan bir işbirliğinin değil, uzun yıllara yayılan ortak bir sanat anlayışının devamı niteliğini taşıyor.

Murat Ülker’in Refik Anadol’un henüz kariyerinin ilk yıllarında eserlerini desteklemesi ve koleksiyonuna dahil etmesiyle başlayan bu yolculuk, bugün uluslararası ölçekte kültür, sanat ve teknoloji ekseninde gelişen yeni bir işbirliğine dönüşmüş durumda.

İki isim arasındaki uzun yıllara sari, bu köklü işbirliğinin en güçlü halkası olan bu stratejik ortaklık kapsamında, holdinge özel geliştirilecek bir Refik Anadol dijital sanat eseri (yazılım lisansı) de kurumun sanat envanterine dahil edildi. Klasik eserlerden dijital varlıklara uzanan bu köprü, holdingin“ paydaşlarla güçlenme” ve geleceğe yatırım yapma felsefesinin en somut göstergesi olarak kurumsal koleksiyonculuğun geleceğini tasarlıyor.

Sanat, veri ve yapay zekanın buluştuğu yaşayan müze

LosAngeles’taFrankGehryimzalıTheGrandLA’dekapılarınıaçanDataland, veri ve üretken medya sanatına odaklanan dünyanın ilk yapay zeka sanat müzesi olarak tanımlanıyor. Veri, yapay zekâ ve ziyaretçi etkileşimini aynı deneyimde buluşturan müze, eserlerin ziyaretçilerin katılımıyla gerçek zamanlı olarak dönüşebildiği yaşayan bir sanat deneyimi sunuyor. Doğadan beslenen yapay zeka modeli, biyometrik etkileşim ve çok duyulu deneyimleri bir araya getiren Dataland, sanatın geleceğine ilişkin yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor.

İlk durağı Los Angeles olan Dataland’in önümüzdeki dönemde Londra, Dubai, Riyad, Hong Kong ve Seul gibi şehirlerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu yönüyle Dataland, yalnızca bir müze değil, sanat ve teknolojiyi küresel ölçekte buluşturan yeni nesil bir kültür platformu olma vizyonunu taşıyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

Bir sanatçı arkadaşım yapay zeka sanatı için diyor ki: “Teknoloji bugün hayatımızı inanılmaz kolaylaştırıyor. Sanatta da artık 3D yazıcılar, CNC makineleri, yapay zeka ve sayısız dijital araç üretimin bir parçası haline geldi. Bunların hepsi önemli imkânlar sunuyor. Ama ben yine de şuna inanıyorum: Bir gün tamamen insan eliyle, ustalıkla ve yılların birikimiyle üretilen eserler çok daha kıymetli olacak. Çünkü giderek daha az üretilecekler. Asıl endişem teknoloji değil; insanın üretme alışkanlığını kaybetmesi. Eğer her şeyi yapay zekaya ve makinelere bırakırsak, zamanla hayal kurmayı, denemeyi, hata yaparak öğrenmeyi ve kendi dilimizi oluşturmayı da unutabiliriz. Hiçbir teknoloji, insanın yaşamından, hafızasından, sezgisinden ve ruhundan doğan yaratımı bütünüyle yerine koyamaz. Bu yüzden gelecekte insanlar sadece kusursuz üretilmiş olanı değil, gerçek bir insanın emeğini, izini ve hikayesini taşıyan eserleri daha çok arayacak. Çünkü her çağda olduğu gibi, en değerli olan şey yine insanın kendisi olacaktır.”

Haklı tabii. Kaç kişi bu teknolojik tüketimin bizi nereye götürdüğünü gerçekten görüyor? Tamamen insan eliyle, doğal malzemelerle hazırlanmış bir yemek mi tercih edersiniz; yoksa aynı besin değerlerini sunduğunu söyleyen, sadece açlığı gideren bir kapsül mü? Koku, tat, emek, paylaşım ve hatıralarla birlikte insan, gerçek bir haz yaşamak ister.

İşte Dataland’ın farkı da tam burada. Çünkü ziyaretçilere takılan bilekliklerle elde edilen özgün datalar, o anda rastgele seçilen yağmur ormanından gelen anlık datalarla birleşerek o ana mahsus ve tekrarı kabil olmayan bir şova dönüşüyor.

Bu, sanatın özgü, özgün ve o spesifik ana ait bir formu; bambaşka bir şey! Sanatta da fark tam olarak burada başlıyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker ise şunları kaydetti:

“Yapayzeka,yalnızcaişyapışbiçimlerinideğil,yaratıcılığıvekültürelüretimi de dönüştürüyor. Dataland, teknolojinin sanatla buluştuğunda nasıl yeni deneyimler ve yeni anlatım biçimleri ortaya çıkarabileceğini gösteren öncü bir girişim. Dataland, yalnızca fiziksel bir müze değil; yazılım, yapay zeka, içerik üretimi, üyelik modeli ve farklı şehirlerde çoğaltılabilir lokasyonlardan oluşan ölçeklenebilir bir platform olarak kurgulanıyor. Yıldız Holding olarak geleceğin yaratıcı teknolojilerine, insanı ve sanatı merkeze alan projelerle katkı sunmayı önemsiyoruz. Dataland’e verdiğimiz destek de bu vizyonun doğal bir yansımasıdır. Türkiye’den bu vizyonun bir parçası olmaktan ve bu önemli girişime destek veren ilk kurum olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz.”

Sanatın geleceğine yatırım

Yıldız Holding, girişim sermayesi yatırımlarıyla geleceğin teknolojilerine yatırım yaparken; kültür, sanat ve yaratıcılığı teknolojiyle buluşturan öncü girişimlerin gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Sanat, yapay zeka ve teknolojiyi aynı çatı altında buluşturan bu yaklaşımın; yaratıcılığı, disiplinlerarasıişbirliklerinivetoplumsalfaydayıgüçlendirecekyeniüretim modellerine katkı sağlayacağına inanıyor. Bu vizyon doğrultusunda Holding, etik veri kullanımı, sürdürülebilirlik ve toplumsal faydayı merkeze alan yeni nesil kültür ve sanat ekosisteminin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.