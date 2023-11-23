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Ekonomi Yıldız Holding Yatırımcı ve Analistlerle Buluştu
Ekonomi

Yıldız Holding Yatırımcı ve Analistlerle Buluştu

Yeniakit Publisher
2023-11-23 14:18:00 -
Yıldız Holding Yatırımcı ve Analistlerle Buluştu

Yıldız Holding ve Holding’e bağlı halka açık şirketlerin, finansal performansları “2023 Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri Analist & Yatırımcı Toplantısı”nda masaya yatırıldı.

Yıldız Holding, halka açık şirketlerinin 2023 yılı dokuz aylık finansal performansına ilişkin ayrıntıları “2023 Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri Analist & Yatırımcı Toplantısı”nda aktardı. Finans paydaşlarının geniş katılımıyla İstanbul Wyndham Grand Levent Hotel’de gerçekleşen ve bu yıl 5.’si düzenlenen etkinlikte Yıldız Holding’in halka açık şirketleri; Ülker Bisküvi, Kerevitaş, Şok Marketler, Bizim Toptan ve Gözde Girişim ile Penta Teknoloji’nin ilk 9 aylık finansal sonuçları hakkında bilgi verildi. Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; ŞOK Marketler CFO’su Ziya Kayacan, Bizim Toptan CFO’su Önder Arıkan, Gözde Girişim CEO’su Levent Sipahi, Penta Teknoloji CFO’su Ertan Kirez, Ülker Bisküvi CFO’su Fulya Banu Sürücü ve Kerevitaş CFO’su Ufuk Kasar şirketlerin mali performansına ilişkin ayrıntılı sunumlar gerçekleştirildi. 

Ertik: “Yüksek finansal performansımızı istikrarlı ve sürdürülebilir bir temel üzerine inşa ediyoruz”

Bu toplantı vesilesiyle Holding ve şirketlerinin finansal performansı başta olmak üzere yıl boyu gerçekleşen başarılı iş sonuçlarını yatırım camiasından değerli konuklarla paylaşma imkanı bulduklarını belirten Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan zorlu ve belirsiz süreçlere rağmen Holding ve şirketlerimizde odaklanma stratejimizin de katkısıyla finansal istikrarımızı koruyoruz. Holdingimiz ve şirketlerimiz, başarılı performanslarını istikrarlı ve sürdürülebilir bir temel üzerine inşa ederken, pazar dinamiklerine çevik bir şekilde adapte olma yeteneklerini güçlendiriyor. Diğer yandan, şeffaf yönetim anlayışımız doğrultusunda, paydaşlarımızla aramızdaki güçlü iş birliği ve diyalog ortamını bu toplantılar sayesinde interaktif bir iletişim süreciyle yönetiyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımız için değer üretmeye, ülkemiz ekonomisine katkı sunarken dünyada da yeni coğrafyalara yapacağımız yatırımlarla etkimizi büyütmeye devam edeceğiz.”

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