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Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü oldu

Yönetim Kurulu Başkanlığı Murat Ülker, Başkan Yardımcılığı Ali Ülker tarafından yürütülen Yıldız Holding’de CEO’luk görevine Mehmet Tütüncü getirildi.

09 Ekim 2018 Salı 14:15
Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü oldu

Yönetim Kurulu Başkanlığı Murat Ülker, Başkan Yardımcılığı Ali Ülker tarafından yürütülen Yıldız Holding’de CEO’luk görevine Mehmet Tütüncü getirildi. Tütüncü, holdingin bir süredir boş olan diğer yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de üstlenecek. Ekonomiye ve istihdama katkı yaptıklarını belirten Tütüncü, “Birçok farklı alanda üretim yapıyoruz. 45 bini Türkiye’de 15 bini de yurtdışında olmak üzere toplam 60 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz. 42,3 milyar TL ciroyla tamamladığımız 2017 yılının ardından bu sene de büyümemizi devam ettirmek için çalışıyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:15
  1. Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü

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