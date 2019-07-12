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Yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlşamaya vardığı Fejsa'nın menajeri olan Fali Ramadani’yi İstanbul’a getirdiği belirtildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:13
Yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Sarı-Lacivertli yönetimin transfer listesinde yer alan futbolculardan Kolarov ve Fejsa'nın menajeri Fali Ramadani apar topar İstanbul'a geldi. Ramadani'nin burada Fenerbahçeli yöneticilerle 2 futbolcu için pazarlık masasına oturduğu öne sürüldü.

Fenerbahçeli yöneticilerin Ramadani ile yapılan görüşmede önemli yol aldığı ortaya çıktı. Bu futbolcuların Sarı-Lacivertli takımda oynamak istemeleri F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor.

Sarı-lacivertli yöneticiler ayrıca Kolarov için Roma, Fejsa için de Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. 2 yıldız için bu hafta içinde yeni adımlar atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:13
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Fali Ramadani
  4. Fejsa
  5. Benfica

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