Yıldız futbolcudan flaş sözler! 'Hayalim Galatasaray'

Fransa Ligue 2 takımlarından Lorient’te oynayan Umut Bozok, koyu bir G.Saraylı olduğunu açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, İç Anadolu’dan Fransa’ya göç ettiklerini belirterek, “Dedelerimden biri, inşaat işlerinde çalışmak için Fransa’ya geliyor. Babam ise daha sonra dedemin yanına geliyor. Dedem büyük bir Galatasaray taraftarıydı. Bu virüsü bana da bulaştırdı. Çok küçük yaşlarda bile forma koleksiyonum vardı. Hayalim bir gün G.Saray formasıyla F. Bahçe’ye karşı derbide oynamak” diye konuştu.

Fransa’da yaşamasına rağmen Türkiye’yi tercih ettiğini kaydeden Bozok, “Fransa alt yaş takımlarına bakan Sylvain Ripoll’dan geçmişte bir çağrı geldi. Ancak ben Türkiye’yi tercih ettim. Bu nedenle Fransa’ya olumsuz cevap verdim” dedi. 2017 ve 2018 yıllarında 7 kez Türkiye için oynadığını kaydeden Umut, “İşler istediğimiz gibi gitmedi. Ancak ben Fransa’da yolda gururla yürüyorum. Türk Milli Formasını giymek bir şereftir. A Milli Takım’dan da davet alırsam Türkiye’ye hayır diyemem” ifadesini kullandı