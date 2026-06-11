YKS’de yeni düzen: Aynı sınıf tarih oldu
YKS giriş belgeleri erişime açılırken ÖSYM, sınav yerleştirme sisteminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, TYT ve AYT oturumlarında adayların büyük çoğunluğu farklı okul ve sınıflarda sınava girecek.
YKS giriş belgeleri erişime açılırken ÖSYM, sınav yerleştirme sisteminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, TYT ve AYT oturumlarında adayların büyük çoğunluğu farklı okul ve sınıflarda sınava girecek.
20-21 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giriş belgeleri, ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı.
Son üç yıldır uygulanan sistemde, adaylar genel olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için aynı okul binalarına, hatta çoğunlukla aynı sınıflara yerleştiriliyordu.
Ancak bu yıl ÖSYM yerleştirme algoritmasında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte birçok adayın iki farklı oturum için farklı okullarda sınava girmesi kararlaştırıldı.
Yapılan bu değişiklikle, iki oturumu aynı okul binasına denk gelen adaylar olsa bile, her iki oturumda aynı sınıfta sınava girecek hiçbir adayın bulunmadığı öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23