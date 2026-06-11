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#1
Foto - YKS’de yeni düzen: Aynı sınıf tarih oldu

20-21 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giriş belgeleri, ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı.

#2
Foto - YKS’de yeni düzen: Aynı sınıf tarih oldu

Son üç yıldır uygulanan sistemde, adaylar genel olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için aynı okul binalarına, hatta çoğunlukla aynı sınıflara yerleştiriliyordu.

#3
Foto - YKS’de yeni düzen: Aynı sınıf tarih oldu

Ancak bu yıl ÖSYM yerleştirme algoritmasında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte birçok adayın iki farklı oturum için farklı okullarda sınava girmesi kararlaştırıldı.

#4
Foto - YKS’de yeni düzen: Aynı sınıf tarih oldu

Yapılan bu değişiklikle, iki oturumu aynı okul binasına denk gelen adaylar olsa bile, her iki oturumda aynı sınıfta sınava girecek hiçbir adayın bulunmadığı öğrenildi.

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