Kronik yorgunluktan eklem ağrılarına kadar pek çok rahatsızlığın temel sebebi olan gizli iltihap, meğer mutfağımızdaki o malzeme sayesinde tamamen yok oluyormuş. Her sabah aç karnına iki tane tüketilen bu mucize gıda, bağışıklık sistemine adeta çelikten bir kalkan örüyor. İşte modern bilimin de onayladığı o yöntemin tüm detayları...