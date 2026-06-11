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Binbir derde deva olduğu her sağlık uzmanı tarafından dillendirilen ceviz ile ilgili bu detay çok şaşırtacak...
Binbir derde deva olduğu her sağlık uzmanı tarafından dillendirilen ceviz ile ilgili bu detay çok şaşırtacak...
Modern tıp ve alternatif tedavilerin üzerinde birleştiği, doğanın en güçlü şifa reçetelerinden biriyle tanışmaya hazır olun. Sadece iki adet tüketildiği zaman vücuttaki tüm zararlı atıkları temizleyen bu besin, sağlıklı beslenmeyi şiar edinmiş kişilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kulaktan kulağa yayılan bu alışkanlığın arkasındaki bilimsel sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız.
Kronik yorgunluktan eklem ağrılarına kadar pek çok rahatsızlığın temel sebebi olan gizli iltihap, meğer mutfağımızdaki o malzeme sayesinde tamamen yok oluyormuş. Her sabah aç karnına iki tane tüketilen bu mucize gıda, bağışıklık sistemine adeta çelikten bir kalkan örüyor. İşte modern bilimin de onayladığı o yöntemin tüm detayları...
Günlük hayat koşturmacasında hissettiğimiz bitkinlik, geçmeyen kas ağrıları ve sindirim problemleri aslında vücudumuzun içeride bir savaş verdiğinin kanıtıdır. Hücrelerin yıpranmasına yol açan bu iç iltihabı kurutmanın yolu ise pahalı takviyelerden değil tamamen doğal bir yoldan geçiyor. Bahsettiğimiz bu şifa kaynağı tabii ki suda bekletilmiş ceviz.
Ceviz, yapısında yüksek oranda omega-3 yağ asitleri ve güçlü antioksidanlar barındırır. Lakin çiğ olarak tüketildiği zaman kabuğundaki fitik asit bu faydalı minerallerin vücut tarafından emilmesini zorlaştırır. Cevizi akşamdan bir bardak suyun içine atmak, bu fitik asidi kırar. Böylece sabah aç karnına tükettiğiniz zaman cevizin tüm şifalı bileşenleri doğrudan kana karışır.
Bu basit alışkanlığı rutin haline getirdiğiniz zaman vücudunuzda kısa sürede gözle görülür değişimler başlar. Sabah aç karnına tüketilen 2 adet ceviz ve arkasından içilen o cevizli su, şu mucizeleri gerçekleştirir:
Hücre hasarını önleyerek damarlardaki ve eklemlerdeki iltihabı temizler. Beyin hücreleri arasındaki bağı güçlendirir, odaklanmayı artırır. Bağırsak florasını koruyarak güne hafif ve şişkinlik olmadan başlamanızı sağlar.
En Doğru Uygulama Yöntemi: 21 Gün Kuralı Maksimum fayda sağlamak için her gece bir su bardağı içme suyunun içerisine 2 bütün ceviz içi koyun. Sabaha kadar oda sıcaklığında bekleyen bu karışımı, uyanır uyanmaz aç karnına tüketeceksiniz. Önce bardağın içinde aktifleşen ceviz suyunu için, ardından yumuşamış olan 2 adet cevizi iyice çiğneyerek tüketin. 21 gün boyunca düzenli uyguladığınızda enerjinizdeki değişime inanamayacaksınız.
Cevizin kendisi ve vücut üzerindeki iltihap azaltıcı etkileri üzerine tıp dünyasında çok sayıda güçlü bilimsel araştırma bulunuyor. Özellikle prestijli tıp dergilerinden Journal of the American College of Cardiology kapsamında yayımlanan ve "WAHA" (Walnuts and Healthy Aging) olarak bilinen geniş çaplı bir araştırma, düzenli ceviz tüketiminin vücuttaki kronik iltihap belirteçlerini önemli ölçüde azalttığını kanıtlamıştır.
Nutrients ve The American Journal of Clinical Nutrition gibi dünyaca saygın kaynaklarda yer alan çalışmalar da destekliyor.
Bilimsel veriler, cevizin içeriğindeki alfa-linolenik asit adlı bitkisel omega-3 ve polifenollerin hücre hasarını önlediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
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