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Spor

Yıldız futbolcu Beşiktaş'a transfer olmak için izin istedi!

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Marcelo, Lyon'dan kendisine kolaylık sağlanmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:17:00 -
Yıldız futbolcu Beşiktaş'a transfer olmak için izin istedi!

Beşiktaş'ın 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Marcelo Guedes yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istiyor.

Öyle ki 33 yaşındaki stoper ve eşi, taraftarların sosyal medyadan yaptığı sevgi gösterilerine "Yakında birlikte olacağız" karşılığını veriyor. Marcelo, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ancak kulübü Lyon 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yeterli görmüyor.

Verilen teklif uygun

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Marcelo'nun bu konudaki tavrı net. Oyuncunun Lyon yetkilileriyle konuştuğu ve "Zaten seneye sözleşmem bitiyor. Para kazanmak istiyorsanız gelen teklifin uygun olduğunu düşünüyorum. Kolaylık ve anlayış gösterirseniz sevinirim" dediği belirtildi.

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