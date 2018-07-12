Yıldız futbolcu Alves Parma'da

Parma Kulübünden yapılan açıklamada, Rangers'tan ayrılan 36 yaşındaki Bruno Alves ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Portekizli oyuncu birkaç günlük iznin ardından yeni takımına katılacak. Geçen sezonu Rangers'ta geçiren Bruno Alves, sırasıyla Porto, Farense, Vitoria Guimaraes, AEK Atina, Zenit, Fenerbahçe ve Cagliari'de forma giymişti.