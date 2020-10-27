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Aktüel Yıldız Dağları sonbaharda seyrine doyulmaz manzaralar sunuyor
Aktüel

Yıldız Dağları sonbaharda seyrine doyulmaz manzaralar sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:59:42 -
Yıldız Dağları sonbaharda seyrine doyulmaz manzaralar sunuyor

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları, sonbaharda büründüğü sarı ve kahverenginin farklı tonlarıyla hoş manzaralar sunuyor.

Bulgaristan sınırında bulunan Yıldız Dağları'nın eteklerindeki ormanlık alanlar, sonbaharda göz dolduruyor. Renk cümbüşü sunan 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Orman içi patika yolların yanı sıra derelere dökülen sarı yapraklar ile yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, renkten renge geçiş yaparak ziyaretçilerine dinginlik veriyor.

Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyenler bölgede çadır kurup kamp yapıyor.



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