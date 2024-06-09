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Yaşam Yıldırımın isabet ettiği 2 kişi öldü
Yaşam

Yıldırımın isabet ettiği 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-06-09 01:24:00 -
Yıldırımın isabet ettiği 2 kişi öldü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaylada bulunan Tülay Genç (49) ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hayvan otlatan Burak Bayraktar (24), yıldırım isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kelkit'in Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu yığılan kadını hareketsiz halde gören eşinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilcelemede Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ DE BAYBURT'TA ÖLDÜ

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar'a da akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemelerinde Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

 
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