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Yerel Yıldırımın düştüğü ormanlık alanda yangın!
Yerel

Yıldırımın düştüğü ormanlık alanda yangın!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yıldırımın düştüğü ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 21:24:00 -
Yıldırımın düştüğü ormanlık alanda yangın!

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi’nde meydana gelen yıldırım yangını büyümeden söndürüldü.

Olay, Menteşe ilçesinde Kafaca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle ortaya çıkan yıldırımlar ormanlık alana düştü. Yıldırım düşmesi sonucu bölgede yangın meydana geldi.

Yangın büyümeden söndürüldü

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen yangın söndürme helikopteri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Hızlı müdahale ile yangın söndürülürken, muhtemel bir faciadan dönüldü.

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