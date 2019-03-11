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Yıldırım'dan önemli mesajlar: Etnik kimlik şerefinizdir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir programda Doğu ve Güneydoğu Anadolu kanaat önderleri bir araya geldi. Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Etnik kimliğinizle gurur duyun. O kimlik sizin şerefinizdir" dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:03
Yıldırım'dan önemli mesajlar: Etnik kimlik şerefinizdir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, farlılıkların Türkiye'nin zenginliği olduğunu belirterek, "Etnik kimliğinizle gurur duyun. O kimlik sizin şerefinizdir. Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti’dir” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Güngören’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu kanaat önderleri ile buluşmasında önemli mesajlar verdi. Yıldırım, “Etnik kimliğinizle gurur duyun. Kürt’seniz Kürtlüğünüzle, Türk’seniz Türklüğünüzle, Laz’sanız Lazlığınızla, Çerkezliğinizle, Arap’sanız Araplığınızla gurur duyun. O kimlik sizin şerefinizdir. Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu ilkeler etrafında birleşirsek farlılıklar bizim zenginliğimizdir” dedi.

“İstiklal mücadelesinde kimse etnik kimliklere bakmadı”

Yıldırım, etnik kimliklerin Türkiye’nin zenginliği olduğunu vurgulayarak, “Birlikte istiklal mücadelesini vermişiz. Yedi cephede yedi düvelle mücadele etmişiz. Bütün bunları yaparken birimiz diğerinin kimliğine hiç bakmamışız. Kürt müsün, Türk müsün, Çerkez misin, Roman mısın, Abaza mısın, göçmen misin diye bunlara bakmamışız. Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimlikler sizin fıtratınızdan gelen özelliğinizdir. Bundan dolayı hiçbir zaman aşağılık duygusuna kapılmayın. O kimlik sizin şerefinizdir” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, farklı etnik kimliklere sahip olunsa da birlik olmak gerektiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:03
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım

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