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Yıldırım'dan flaş 'Uber' açıklaması

Binali Yıldırım, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına katıldı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 00:00
Yıldırım'dan flaş 'Uber' açıklaması

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNN TÜRK canlı yayınında Buket Aydın'ın sunduğu 40 programında Uber'le ilgili gelen soruya cevap verdi.

Yıldırım'ın cevabı şu şekilde: 

"Bu biraz sıkıntılı bir soru. İstanbul'un sorunu değil. İtalya'da yasaklanmış. Üst mahkeme yasaklama kararını durdurmuş UBER tekrar çalışmaya başlamış. Danimarka'da çok sıkı standartlar getirilmiş. Macaristan'da taksicilerden gelen talep üzerine UBER yasadışı ilan edilmiş. Birçok ülkede bu sorun var. Taksicilerin de standartlarına özen göstermesine yönelik tedbirler alacağız. UBER'e yönelmenin arkasındaki sebepleri de görüp buna göre taksiciliği geliştirmemiz lazım. 

Vatandaşlar bunu istiyor. Konforunu beğeniyor. Buna itirazım yok. Ama bu hizmeti kim verecekse hukuk dairesinde ve meşru olarak vermesi lazım. Haksız bir rekabete yol açan uygulamaya izin veremeyiz."

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 23:44
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