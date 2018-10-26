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Yıldırım'dan flaş karar!

Fenerbahçe'de eski başkan Yıldırım, yarın yapılacak olan Divan Kurulu'na katılmama kararı aldı.

26 Ekim 2018 Cuma 21:10
Yıldırım'dan flaş karar!

Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu toplantısı yarın saat 10.30'da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. Sarı lacivertli kulübün dernek borcunun açıklanacağı toplantıya eski başkan Aziz Yıldırım'ın katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. İddialara göre Yıldırım, toplantıya katılmayacak.

AZİZ YILDIRIM KATILMAYACAK

Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu toplantısına Aziz Yıldırım katılmayacak. Başkanlığı bıraktıktan sonra her fırsatta sert bir muhalefet yapacağını belirten Aziz Yıldırım bu toplantıya katılmama kararı aldı. (FutbolArena)

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:10
  1. Aziz Yıldırım
  2. Fenerbahçe

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