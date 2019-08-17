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Yıldırım ormanı kül etti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında 1,5 dönümlük alan zarar gördü.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:25
Yıldırım ormanı kül etti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında 1,5 dönümlük alan zarar gördü.


Sarıçayır mevkiindeki ormanlık alana yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın başladı. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 arozöz ve 1 ilk müdahale aracı yangına müdahale ederek alevler kısa sürede söndürdü. 1,5 dönümlük ormanlık alan zarar görürken, orman ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:25
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