Yıldırım ormanı kül etti Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında 1,5 dönümlük alan zarar gördü.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınında 1,5 dönümlük alan zarar gördü.

Sarıçayır mevkiindeki ormanlık alana yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın başladı. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 arozöz ve 1 ilk müdahale aracı yangına müdahale ederek alevler kısa sürede söndürdü. 1,5 dönümlük ormanlık alan zarar görürken, orman ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.