Yıldırım onları da vurdu! Sadece kuşburnu toplayacaklardı
Gümüşhane’de bir arazide kuşburnu toplamak isteyen anne ile kızı yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Trabzon’da oturan 56 yaşındaki Mevlüde ve Kızı Buse Nur Urhan (20), tatil için gittikleri Gümüşhane’de komşuları ile birlikte kuşburnu toplamak için Körgöze mevkiine gittiler.
Kuşburnu toplayan anne ve kızı bir süre sonra yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Anne kızın yere yığıldığını fark eden komşuları hemen 112 Acil Servisi aradı. Gelen ekipler ilk müdahalenin ardından anne kızın öldüğünü duyurdu.
Anne kızın ailesi de olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Yaşamını yitiren anne kızın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak ailesine haber verildi.
Anne kızın aileside olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.