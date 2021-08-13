Yıldırım isabet eden 9 büyükbaş hayvan telef oldu!

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Şotik Mahallesi'nde Davut Çıplak ile kardeşleri Muhittin ve Selahattin Çıplak'a ait hayvanların otlatıldığı meraya yıldırım düştü. Meradaki 9 büyükbaş hayvan yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

Davut Çıplak, AA muhabirine, merada hayvanların otladığı esnada aniden yağışın başladığını, hayvanların içgüdüsel olarak bir ağacın altında toplandığını, bu sırada da yıldırım düştüğünü anlattı.

15 hayvandan 9'u telef oldu

15 hayvanından 9'unun telef olduğunu dile getiren Çıplak, "Hayvanlar benimle birlikte 2 kardeşime aitti, birlikte besicilik yapıyoruz. Kaybımız yaklaşık 100 bin lira. Yem borçlarımız var. Hayvanlarımız 2 yaşını doldurmuştu." diye konuştu.

Çıplak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yaparak hayvanlarının telef olduğunu bildirdiğini söyledi.