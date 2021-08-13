  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Bakan Soylu: En ağırı burası, 5 misli diyebiliriz
Fatih Terim: Bu kez takım gibi oynadık
İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA düşürdü
Yaşam Yıldırım isabet eden 9 büyükbaş hayvan telef oldu!
Yaşam

Yıldırım isabet eden 9 büyükbaş hayvan telef oldu!

Malatya'da yağmur esnasında ağacın altına sığınan 9 büyükbaş hayvan yıldırımın isabet etmesi sonucu telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 00:11:00 -
Yıldırım isabet eden 9 büyükbaş hayvan telef oldu!

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Şotik Mahallesi'nde Davut Çıplak ile kardeşleri Muhittin ve Selahattin Çıplak'a ait hayvanların otlatıldığı meraya yıldırım düştü. Meradaki 9 büyükbaş hayvan yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

Davut Çıplak, AA muhabirine, merada hayvanların otladığı esnada aniden yağışın başladığını, hayvanların içgüdüsel olarak bir ağacın altında toplandığını, bu sırada da yıldırım düştüğünü anlattı.

15 hayvandan 9'u telef oldu

15 hayvanından 9'unun telef olduğunu dile getiren Çıplak, "Hayvanlar benimle birlikte 2 kardeşime aitti, birlikte besicilik yapıyoruz. Kaybımız yaklaşık 100 bin lira. Yem borçlarımız var. Hayvanlarımız 2 yaşını doldurmuştu." diye konuştu.

Çıplak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yaparak hayvanlarının telef olduğunu bildirdiğini söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay