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Yaşam Haziran ayının ortasında kar temizliği! Kapanan yollar tek tek açılıyor
Yaşam

Haziran ayının ortasında kar temizliği! Kapanan yollar tek tek açılıyor

Yeniakit Publisher
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Doğu Karadeniz’de mayıs ayında bile etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, yerini güneşli havaya bırakınca Rize İl Özel İdaresi ve köylüler harekete geçti. Ardeşen ilçesinde kış boyunca dünyayla bağı kopan 2400 rakımlı Sırt Yayla ve çevre yaylaların yollarını açmak için haziran ayının ortasında metrelerce karla mücadele ediliyor.

Geçtiğimiz haftaya kadar Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı yerini güneşli havaya bırakınca yayla yollarında kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

Doğu Karadeniz'de yaylalarda kış boyunca ağır geçen kış mevsimi bahar ayında da devam etti. Mayıs ayında bile kar yağışı ile karşı karşıya kalan Rize’nin yaylalarında yollar kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Haziran ayının gelmesiyle mevsim normallerine dönen hava sıcaklıkları Rize İl Özel İdaresi ekiplerini harekete geçirdi.

 Rize’nin Ardeşen ilçesinde kış boyunca kapalı olan yüksek rakımlı yayla yolları, yaz mevsimiyle birlikte açılmaya başlandı.

 Ardeşen ilçesi Deremezra Köyü Muhtarlığı tarafından yapılan çalışmada ilçeye bağlı Çaçahona, Zizeni, Nokavare ve 2400 rakımlı Sırt Yayla yolları açıldı.

 

Haziranda 6 metrelik karla mücadele
Haziranda 6 metrelik karla mücadele

Yerel

Haziranda 6 metrelik karla mücadele

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