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Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran’da

Cumhur ittifakının İBB başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP-İP ve HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran saat 21.00’da yapılacağı bildirildi. Bütün kanallardan ortak yayınlanacak programın moderatörü ise, İsmail Küçükkaya.

11 Haziran 2019 Salı 10:11

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayını, 16 Haziran’da gerçekleştirilecek. Canlı yayının moderatörlüğünü ise, iktidar karşıtı Fox TV’de görev alanİsmail Küçükkaya yapacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın bahçesinde düzenledikleri basın toplantısının ardından, altında imzalarının yer aldığı ortak metin, basın mensuplarına dağıtıldı.

Tüm televizyonlar verebilecek

Metinde, şu ifadelere yer verildi:

“- Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya geleceklerdir.

- Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

- Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

- Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

- Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndan, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.”

Soruları cevaplayan CHP‘li Altay, “Hiçbir televizyon kanalına ait olmayan, özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca uyduya bu servis edilecek. Türkiye’deki bütün yayın kuruluşları, sosyal medya, görsel medya dahil bu yayını alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir. İstanbulumuza, adaylarımıza, ‘Türkiyemize hayırlı olsun’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışmaların neticesinde mutabık kaldıkları bir protokolü paylaştıklarını aktaran Ünal da, “Öncelikli olarak 23 Haziran’da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini şimdiden temenni ediyoruz. ‘Hayırlı, uğurlu olsun’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Küçükkaya’yı birlikte belirledik

Mahir Ünal, moderatör isminde nasıl mutabık kalındığına yönelik bir soru üzerine ise, “Sayın İsmail Küçükkaya’nın belirlenmesi süresinde Sayın Engin Altay, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de Sayın Binali Yıldırım’la müzakerelerde gerekli diplomasiyi sürdürüp ortak bir karar oluşturduk” dedi.

Öte yandan; seçim çalışmalarını Çatalca’da esnaf ziyareti ve halkı selamlayarak sürdüren Binali Yıldırım ise şu değerlendirmede bulundu: “İstanbul’u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:11
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. CHP Adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Fox TV
  4. İsmail Küçükkaya
  5. AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal
  6. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
  7. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

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