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Teknoloji Yıldırım hızında olacak! Üretimine başlandı
Teknoloji

Yıldırım hızında olacak! Üretimine başlandı

Yıldırım hızında DDR5 bellekler yakında geliyor. DDR5 bellek üretimine başlandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 21:21:00 -
Yıldırım hızında olacak! Üretimine başlandı

Bir süredir heyecanla beklenen DDR5 belleklerin üretimine başlandığı duyuruldu. Çinli üreticiler Natac ve Jiahe Jinvei, DDR5 bellek üretimini başlattı.

Üretimine başlanan DDR5 bellekler, DDR4'e göre önemli yenilikler getirecek. DDR5 bellekler 4800 MHz'e kadar olan frekanslara herhangi bir hız aşırtma işlemi uygulamadan erişebilecekken, böylece DDR4 belleklere göre önemli hız avantajı sağlanacak.

Natac ve Jiahe Jinvei Çinli şirketlerin üretimine başladıkları DDR5 bellekler 16 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Ancak 32 GB kapasiteli RAM modüllerinin de çok geçmeden geleceği ifade ediliyor.

Peki, DDR5 RAM bellek modüllerini bilgisayarlarımızda ne zaman görebiliriz? Bunun için net bir tarih şimdilik yok. Ancak sürecin şu an sorunsuz şekilde ilerlediğini ve DDR5 bellek modüllerinin çok geçmeden piyasaya sunulacağını söyleyebiliriz. DDR5 bellekler Intel'in yaklaşan 12'inci nesil Core işlemcileri ve AMD'nin yeni nesil teknolojisi tarafından desteklenecek ve böylece yeni üst seviye PC'ler için bir standart halini alacak.

Kaynak: Chip

 

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