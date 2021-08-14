Yıldırım düştü ve 500 koyun telef oldu!

Gürcistan'ın Samtshe-Cavaheti Bölgesi'nin güneyinde yer alan Ninotsminda şehrinde, dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, yıldırım düşmesi sonucu bir çiftçiye ait olan 550 koyun telef oldu.

Ninotsminda Belediye Başkan Yardımcısı Alexander Mikiladze, yıldırım sonucu meydana gelen tablonun çok olağandışı bir durum olduğunu kaydetti.

Meydana gelen doğa olayını doğrulayan Mikiladze, "Gece saatlerinde güçlü bir yıldırım düştü ve sabah bir çiftçiden birkaç yüz koyunun telef olduğunu bildiren bir telefon aldım. Dürüst olmak gerekirse, bu türünün ilk örneği. Bir yıldırımın bu kadar çok sayıda koyunu telef edebileceğini hiç duymamıştık." dedi.

Mikiladze, uzmanların olayı incelemesi ve toplu ölümün nedenini doğru bir şekilde belirlemesi sonrası zarara uğrayan çiftçiye destek sağlanacağını belirtti.

Gürcistan'da bir kuzunun ortalama maliyetinin cari döviz kuruna göre 350 Lari (110 dolardan fazla) olduğu, toplam zararın 60 bin dolardan fazla olduğu kaydedildi.





