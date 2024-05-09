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Yaşam Yıldırım düştü, hayatını kaybetti
Yaşam

Yıldırım düştü, hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-09 11:34:00 -
Yıldırım düştü, hayatını kaybetti

Pancar toplamaya giden Halis Çiçek isimli vatandaş yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Van’ın Çaldıran ilçesinde pancar toplamaya giden vatandaş yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Yanıktaş Mahallesi’ndeki yaylada meydana geldi. Pancar toplamaya giden Halis Çiçek isimli vatandaş, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yanındakiler tarafından traktör römorkuyla mahalleye getirilen Çiçek’in cesedi, gelen jandarma ekiplerince çağrılan ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Çiçek’in cenazesi ailesine teslim edildikten sonra toprağa verildi.

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